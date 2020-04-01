|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|06:30
|Заход солнца:
|19:21
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:33
|Заход солнца:
|19:30
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.4 грн
|28.05 грн
|EUR
|29.95 грн
|30.7 грн
Правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса — Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в николаевской области.
Напомним, сегодня днем на трассе М-14 «Одесса — Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика. Водитель Fiat погиб на месте, а водителя грузовика зажало конструктивными элементами транспортного средства.
«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть», — сообщили в полиции.
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, полезные для следствия сведения сообщить по телефонам 093- 714-45-20 или 102.
Напомним, что под Николаевом на 5 километре автодороги Т-15-18 «Большая Корениха-Каменка» столкнулись Volkswagen Transporter и ВАЗ.
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса — Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в николаевской области.
Напомним, сегодня днем на трассе М-14 «Одесса — Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика. Водитель Fiat погиб на месте, а водителя грузовика зажало конструктивными элементами транспортного средства.
«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть», — сообщили в полиции.
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, полезные для следствия сведения сообщить по телефонам 093- 714-45-20 или 102.
Напомним, что под Николаевом на 5 километре автодороги Т-15-18 «Большая Корениха-Каменка» столкнулись Volkswagen Transporter и ВАЗ.