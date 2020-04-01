Правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса — Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в николаевской области.

Напомним, сегодня днем на трассе М-14 «Одесса — Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика. Водитель Fiat погиб на месте, а водителя грузовика зажало конструктивными элементами транспортного средства.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть», — сообщили в полиции.

Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, полезные для следствия сведения сообщить по телефонам 093- 714-45-20 или 102.