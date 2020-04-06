В Николаеве после стрельбы в бизнесмена Михаила Титова по городу был объявлен план-перехват. Также полиция открыла уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя.

Об этом сообщают НикВести.

После стрельбы в Михаила Титова у входа в бизнес-центр «Техноконтракт», нападавший на бизнесмена скрылся на авто с еврономерами — полицейские объявили план-перехват.



Источник НикВести в правоохранительных органах сообщает, что выстрел по предварительным данным осуществлялся снайпером из СВД.

В полиции по факту нападения начато уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.