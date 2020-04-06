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В Николаеве после стрельбы в бизнесмена Михаила Титова по городу был объявлен план-перехват. Также полиция открыла уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя.
Об этом сообщают НикВести.
После стрельбы в Михаила Титова у входа в бизнес-центр «Техноконтракт», нападавший на бизнесмена скрылся на авто с еврономерами — полицейские объявили план-перехват.
Источник НикВести в правоохранительных органах сообщает, что выстрел по предварительным данным осуществлялся снайпером из СВД.
В полиции по факту нападения начато уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Сейчас на месте происшествия во главе с начальником Главного управления Нацполиции Александром Анохиным, замначальником областного СБУ, руководством полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УКР и УСР.
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В Николаеве после стрельбы в бизнесмена Михаила Титова по городу был объявлен план-перехват. Также полиция открыла уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя.
Об этом сообщают НикВести.
После стрельбы в Михаила Титова у входа в бизнес-центр «Техноконтракт», нападавший на бизнесмена скрылся на авто с еврономерами — полицейские объявили план-перехват.
Источник НикВести в правоохранительных органах сообщает, что выстрел по предварительным данным осуществлялся снайпером из СВД.
В полиции по факту нападения начато уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Сейчас на месте происшествия во главе с начальником Главного управления Нацполиции Александром Анохиным, замначальником областного СБУ, руководством полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УКР и УСР.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь