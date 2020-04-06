На Майдане Независимости неизвестные разрушили выставку «Век непокоренных», организованную Национальным музеем Революции Достоинства.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

«Во время всеобщих ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева. Сегодня ночью, 6 апреля, разгромлена наша выставка «Век непокоренных» на Майдане Независимости», — информируют в музее.

Выставка была посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, на которых речь идет о революционных событиях.

«В проектах использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников. Какова была цель вандалов, остается вопросом. Музей подготовил заявление в полицию», — отмечается в сообщении.

Напомним, 8 ноября в Центральном районе неизвестные разбили стекло новой остановки общественного транспорта «Конечная» в микрорайоне Северный. До этого, 24 сентября ,неизвестные разбили стеклянный остановочный комплекс на пересечении улицы Московской и Центрального проспекта. 15 октября в Центральном районе неизвестные разбили стекло новой остановки общественного транспорта на улице Потемкинская.