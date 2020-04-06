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На Майдане Независимости неизвестные разрушили выставку «Век непокоренных», организованную Национальным музеем Революции Достоинства.
Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
«Во время всеобщих ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева. Сегодня ночью, 6 апреля, разгромлена наша выставка «Век непокоренных» на Майдане Независимости», — информируют в музее.
Выставка была посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, на которых речь идет о революционных событиях.
«В проектах использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников. Какова была цель вандалов, остается вопросом. Музей подготовил заявление в полицию», — отмечается в сообщении.
Напомним, 8 ноября в Центральном районе неизвестные разбили стекло новой остановки общественного транспорта «Конечная» в микрорайоне Северный. До этого, 24 сентября ,неизвестные разбили стеклянный остановочный комплекс на пересечении улицы Московской и Центрального проспекта. 15 октября в Центральном районе неизвестные разбили стекло новой остановки общественного транспорта на улице Потемкинская.
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На Майдане Независимости неизвестные разрушили выставку «Век непокоренных», организованную Национальным музеем Революции Достоинства.
Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
«Во время всеобщих ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева. Сегодня ночью, 6 апреля, разгромлена наша выставка «Век непокоренных» на Майдане Независимости», — информируют в музее.
Выставка была посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, на которых речь идет о революционных событиях.
«В проектах использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников. Какова была цель вандалов, остается вопросом. Музей подготовил заявление в полицию», — отмечается в сообщении.
Напомним, 8 ноября в Центральном районе неизвестные разбили стекло новой остановки общественного транспорта «Конечная» в микрорайоне Северный. До этого, 24 сентября ,неизвестные разбили стеклянный остановочный комплекс на пересечении улицы Московской и Центрального проспекта. 15 октября в Центральном районе неизвестные разбили стекло новой остановки общественного транспорта на улице Потемкинская.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь