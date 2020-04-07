Во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.

Об этом сообщил журналист телеканала Украина Александр Махов, передаёт Новое Время.

— Боевики обстреляли автомобиль с журналистами телеканала Украина. Целенаправленно целились именно в автомобиль. Поскольку обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный, - написал Александр Махов.

По его словам, в метре от автомобиля разорвался снаряд, который был сброшен с беспилотника. В результате осколки пробили боковое стекло и попали в кузов машины.