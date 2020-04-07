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Во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.
Об этом сообщил журналист телеканала Украина Александр Махов, передаёт Новое Время.
— Боевики обстреляли автомобиль с журналистами телеканала Украина. Целенаправленно целились именно в автомобиль. Поскольку обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный, - написал Александр Махов.
По его словам, в метре от автомобиля разорвался снаряд, который был сброшен с беспилотника. В результате осколки пробили боковое стекло и попали в кузов машины.
— В салоне находился я, оператор, водитель и прес-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже», - рассказал Александр Махов.
Напомним, что Днепровский районный суд Киева отправил под домашний арест до 3 июня мужчину, который в столичном Гидропарке напал на журналистов, во время съемок.
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Во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.
Об этом сообщил журналист телеканала Украина Александр Махов, передаёт Новое Время.
— Боевики обстреляли автомобиль с журналистами телеканала Украина. Целенаправленно целились именно в автомобиль. Поскольку обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный, - написал Александр Махов.
По его словам, в метре от автомобиля разорвался снаряд, который был сброшен с беспилотника. В результате осколки пробили боковое стекло и попали в кузов машины.
— В салоне находился я, оператор, водитель и прес-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже», - рассказал Александр Махов.
Напомним, что Днепровский районный суд Киева отправил под домашний арест до 3 июня мужчину, который в столичном Гидропарке напал на журналистов, во время съемок.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь