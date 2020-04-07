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Днепровский районный суд Киева отправил под домашний арест до 3 июня мужчину, который в столичном Гидропарке напал на журналистов, во время съемок.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), частью 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Срок действия меры пресечения суд определил до 3 июня 2020 года включительно.
Напомним, 2 апреля 2020 года, на территории столичного Гидропарка на съемочные группы телеканалов «ZIK» и «Эспрессо» во время подготовки репортажей о соблюдении гражданами ограничений, установленных на время действия карантина, напал мужчина. На следующий день в Киеве полицейские задержали мужчину, который напал на съемочную группу телеканала в Гидропарке, правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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Днепровский районный суд Киева отправил под домашний арест до 3 июня мужчину, который в столичном Гидропарке напал на журналистов, во время съемок.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), частью 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Срок действия меры пресечения суд определил до 3 июня 2020 года включительно.
Напомним, 2 апреля 2020 года, на территории столичного Гидропарка на съемочные группы телеканалов «ZIK» и «Эспрессо» во время подготовки репортажей о соблюдении гражданами ограничений, установленных на время действия карантина, напал мужчина. На следующий день в Киеве полицейские задержали мужчину, который напал на съемочную группу телеканала в Гидропарке, правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь