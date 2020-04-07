Днепровский районный суд Киева отправил под домашний арест до 3 июня мужчину, который в столичном Гидропарке напал на журналистов, во время съемок.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), частью 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Срок действия меры пресечения суд определил до 3 июня 2020 года включительно.



Напомним, 2 апреля 2020 года, на территории столичного Гидропарка на съемочные группы телеканалов «ZIK» и «Эспрессо» во время подготовки репортажей о соблюдении гражданами ограничений, установленных на время действия карантина, напал мужчина. На следующий день в Киеве полицейские задержали мужчину, который напал на съемочную группу телеканала в Гидропарке, правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.