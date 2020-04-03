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В Киеве полицейские задержали мужчину, который напал на съемочную группу телеканала в Гидропарке, правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.
Как сообщалось ранее, вчера, 2 апреля, во время съемки сюжета в Гидропарке о соблюдении правил карантина на спортивных площадках, на журналистов двух каналов напал мужчина он препятствовал съемке, толкал оператора и высказывался нецензурной бранью.
Полицейские оперативно установили нападающего. Это - житель Броваров, 1965 года рождения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
— Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по части 2 статьи 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что по фактам нападений на съемочные группы двух телеканалов начато уголовные производства.
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В Киеве полицейские задержали мужчину, который напал на съемочную группу телеканала в Гидропарке, правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.
Как сообщалось ранее, вчера, 2 апреля, во время съемки сюжета в Гидропарке о соблюдении правил карантина на спортивных площадках, на журналистов двух каналов напал мужчина он препятствовал съемке, толкал оператора и высказывался нецензурной бранью.
Полицейские оперативно установили нападающего. Это - житель Броваров, 1965 года рождения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
— Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по части 2 статьи 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что по фактам нападений на съемочные группы двух телеканалов начато уголовные производства.