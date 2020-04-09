Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который предположительно вызвал масштабный пожар в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

Мужчина признался, что жег сухую траву вблизи лесничества.

— Как пояснил молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы для забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 гектаров территории Котовского лесничества, — отметили в полиции.

Напомним, спасатели в течение нескольких дней работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне.