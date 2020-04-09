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Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который предположительно вызвал масштабный пожар в Чернобыльской зоне.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).
Мужчина признался, что жег сухую траву вблизи лесничества.
— Как пояснил молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы для забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 гектаров территории Котовского лесничества, — отметили в полиции.
Напомним, спасатели в течение нескольких дней работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне.
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Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который предположительно вызвал масштабный пожар в Чернобыльской зоне.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).
Мужчина признался, что жег сухую траву вблизи лесничества.
— Как пояснил молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы для забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 гектаров территории Котовского лесничества, — отметили в полиции.
Напомним, спасатели в течение нескольких дней работают над ликвидацией пожара в Чернобыльской зоне.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь