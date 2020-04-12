Министерство внутренних дел Франции изменило перечень ограничений на период карантина и позволило выходить из дома, чтобы забрать животное из приюта.

Об этом сообщает Международное французское радио RFI.

Соответствующее решение правительство приняло после того, как Общество защиты животных предупредило, что приюты переполнены, и призвало правительство разрешить людям выходить из дома, чтобы взять себе домашнего любимца.

По новым правилам, граждане должны выбрать животное онлайн на сайте организации. После этого им назначат личную встречу в одном из приютов. За животным может прийти только один человек.

Сейчас своих хозяев ждут 5 тысяч животных.