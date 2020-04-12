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Министерство внутренних дел Франции изменило перечень ограничений на период карантина и позволило выходить из дома, чтобы забрать животное из приюта.
Об этом сообщает Международное французское радио RFI.
Соответствующее решение правительство приняло после того, как Общество защиты животных предупредило, что приюты переполнены, и призвало правительство разрешить людям выходить из дома, чтобы взять себе домашнего любимца.
По новым правилам, граждане должны выбрать животное онлайн на сайте организации. После этого им назначат личную встречу в одном из приютов. За животным может прийти только один человек.
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Министерство внутренних дел Франции изменило перечень ограничений на период карантина и позволило выходить из дома, чтобы забрать животное из приюта.
Об этом сообщает Международное французское радио RFI.
Соответствующее решение правительство приняло после того, как Общество защиты животных предупредило, что приюты переполнены, и призвало правительство разрешить людям выходить из дома, чтобы взять себе домашнего любимца.
По новым правилам, граждане должны выбрать животное онлайн на сайте организации. После этого им назначат личную встречу в одном из приютов. За животным может прийти только один человек.
Сейчас своих хозяев ждут 5 тысяч животных.
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь