В понедельник 13 апреля в Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины

— По состоянию на 7:00 13 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами, - сказано в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожаров привлечены 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля осуществлены 143 сброса - 370 тонн воды.