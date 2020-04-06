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Полиция открыла уголовное производство по факту пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.
— По состоянию на 10 часов утра, 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено. Работники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим. По факту пожара открыто уголовное производство по части 1 статьи 270 Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, - сказано в сообщении.
Как известно, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию.
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Полиция открыла уголовное производство по факту пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.
— По состоянию на 10 часов утра, 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено. Работники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим. По факту пожара открыто уголовное производство по части 1 статьи 270 Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, - сказано в сообщении.
Как известно, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь