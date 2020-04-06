Полиция открыла уголовное производство по факту пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.

— По состоянию на 10 часов утра, 6 апреля, новых очагов возгорания на территории Киевской области не выявлено. Работники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим. По факту пожара открыто уголовное производство по части 1 статьи 270 Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, - сказано в сообщении.

Как известно, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию.