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В Киево-Печерской Лавре из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончался ещё один монах.
Об этом собщается в Facebook УПЦ.
— Сегодня в больнице отошел в вечность ещё один монах Лавры, обстоятельства смерти которого пока не сообщались, - говорится в сообщении.
Общее количество инфицированных уточняется, поскольку все обследования проводятся в государственных медицинских учреждениях.
С 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры полностью прекращен. В корпусах регулярно проводится дезинфекция. Все монахи прошли медицинское обследование и, при необходимости, получают медицинскую помощь. Несколько монахов находятся на стационарном лечении в больницах Киева.
Напомним, что в соборе Парижской Богоматери церемония прошла в пятницу в соборе Парижской Богоматери — впервые после масштабного пожара, произошедшего в храме в апреле прошлого года.
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В Киево-Печерской Лавре из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончался ещё один монах.
Об этом собщается в Facebook УПЦ.
— Сегодня в больнице отошел в вечность ещё один монах Лавры, обстоятельства смерти которого пока не сообщались, - говорится в сообщении.
Общее количество инфицированных уточняется, поскольку все обследования проводятся в государственных медицинских учреждениях.
С 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры полностью прекращен. В корпусах регулярно проводится дезинфекция. Все монахи прошли медицинское обследование и, при необходимости, получают медицинскую помощь. Несколько монахов находятся на стационарном лечении в больницах Киева.
Напомним, что в соборе Парижской Богоматери церемония прошла в пятницу в соборе Парижской Богоматери — впервые после масштабного пожара, произошедшего в храме в апреле прошлого года.