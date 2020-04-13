Пожар в Чернобыльской зоне добрался до Припяти и теперь разгорается в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов.

Об этом сообщил член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook.

«Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня два варианта: или в Кабмин не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году», — написал он.

Ярослав Емельяненко добавил, что огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.

Напомним, в понедельник 13 апреля в Чернобыльской зоне спасатели десятый день к ряду продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил 44,86 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.