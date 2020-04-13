Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

– Соответствующее распоряжение, инициированное Минэкоенерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должно быть выделено средств в сумме 44 862,9 тыс. грн из резервного фонда госбюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения, — говорится в сообщении.

Такие меры необходимы ввиду того, что, по сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошли 27 пожаров на площади около 70 га.

Кроме того, по информации Укргидрометцентра, тенденция последних лет — повышение температурного режима и значительный рост количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины.

– Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью, — отметили в ведомстве.

Выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения спасателей всем необходимым для оперативной и своевременной ликвидации пожаров.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник лесной пожар на площади 20 га, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который устроил пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля он стал подозреваемым по делу из-за поджога.

Он рассказал, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы. После чего ветер разнес огонь дальше, и он уже не смог справиться и потушить костер.