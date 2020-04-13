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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, 13 апреля сообщили о подозрении должностному лицу Юго-Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления.
Он подозревается в мошенничестве, использовании поддельных документов и в подстрекательстве к служебного подлога, сообщает пресс-служба ГБР.
«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый для получения служебного жилья сподвиг должностное лицо внести в официальные документы заведомо ложные сведения. Позже он предоставил в Главное квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины поддельные документы и незаконно получил недвижимое имущество в виде квартиры в городе Одесса», — говорится в сообщении.
Общая площадь незаконно полученной квартиры составляет 107 квадратных метров, а ее рыночная стоимость на момент совершения преступления составляла 2,4 миллиона гривен.
При этом подозреваемый уже реализовал право на получение служебного жилья в 2011 году.
По решению суда на объект недвижимости уже наложен арест. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В случае доказательства вины, чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, 13 апреля сообщили о подозрении должностному лицу Юго-Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления.
Он подозревается в мошенничестве, использовании поддельных документов и в подстрекательстве к служебного подлога, сообщает пресс-служба ГБР.
«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый для получения служебного жилья сподвиг должностное лицо внести в официальные документы заведомо ложные сведения. Позже он предоставил в Главное квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины поддельные документы и незаконно получил недвижимое имущество в виде квартиры в городе Одесса», — говорится в сообщении.
Общая площадь незаконно полученной квартиры составляет 107 квадратных метров, а ее рыночная стоимость на момент совершения преступления составляла 2,4 миллиона гривен.
При этом подозреваемый уже реализовал право на получение служебного жилья в 2011 году.
По решению суда на объект недвижимости уже наложен арест. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В случае доказательства вины, чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее Николаевское ГБР сообщило о подозрении патрульному из Одессы, который пьяным врезался в дерево.