Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, 13 апреля сообщили о подозрении должностному лицу Юго-Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления.

Он подозревается в мошенничестве, использовании поддельных документов и в подстрекательстве к служебного подлога, сообщает пресс-служба ГБР.

«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый для получения служебного жилья сподвиг должностное лицо внести в официальные документы заведомо ложные сведения. Позже он предоставил в Главное квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины поддельные документы и незаконно получил недвижимое имущество в виде квартиры в городе Одесса», — говорится в сообщении.

Общая площадь незаконно полученной квартиры составляет 107 квадратных метров, а ее рыночная стоимость на момент совершения преступления составляла 2,4 миллиона гривен.

При этом подозреваемый уже реализовал право на получение служебного жилья в 2011 году.

По решению суда на объект недвижимости уже наложен арест. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В случае доказательства вины, чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее Николаевское ГБР сообщило о подозрении патрульному из Одессы, который пьяным врезался в дерево.