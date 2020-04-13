13 апреля от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщили источники в Киевской администрации в комментарии «Украинской правде»

«Зафиксировано третью смерть среди монахов. Умер монах, который был госпитализирован. Он из Почаевской лавры. Имел подтвержден диагноз на COVID-19 и сопутствующие заболевания», — говорится в сообщении.

По данным источников УП, умершему было 40 лет, у него был сахарный диабет, находился в больнице больше недели.

По словам собеседника издания, умерший — киевлянин, он приехал с Тернопольщины в столицу, здесь ему стало плохо. Монаха забрала «скорая», и у него долго была высокая температура. ПЦР-тест подтвердил у него коронавирус.

Напомним, в Киево-Печерской лавре нашли почти 30 заболевших коронавирусом священников и монахов.

Отметим, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.