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Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне находятся в безопасности.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, в Чернобыльской зоне существуют три таких хранилища, и все они находятся на безопасном расстоянии от пожара. Более того, ХОЯТ-2 вообще не заполнено ядерными отходами.
— ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции, — рассказал Антон Геращенко.
По его словам, вокруг "Подлесного" был вырублен лес во избежание угрозы пожара. Геращенко уточнил, что до ближайших зеленых насаждений расстояние более 100 метров. Спасатели ликвидировали пожар, шедший в сторону "Подлесного", сегодня утром.
Ранее директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами. По его словам, огонь добрался до Припяти.
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Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне находятся в безопасности.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, в Чернобыльской зоне существуют три таких хранилища, и все они находятся на безопасном расстоянии от пожара. Более того, ХОЯТ-2 вообще не заполнено ядерными отходами.
— ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции, — рассказал Антон Геращенко.
По его словам, вокруг "Подлесного" был вырублен лес во избежание угрозы пожара. Геращенко уточнил, что до ближайших зеленых насаждений расстояние более 100 метров. Спасатели ликвидировали пожар, шедший в сторону "Подлесного", сегодня утром.
Ранее директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами. По его словам, огонь добрался до Припяти.