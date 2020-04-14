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Во вторник утром, 14 апреля, ветер сменит направление и дым от пожаров в Чернобыльской зоне попадет в Киев.
Об этом говорится в сообщении Центра ядерной и радиационной безопасности.
По прогнозу, это произойдет примерно в 7:00 утра. Как видно на интерактивной карте центра, по состоянию на 13 апреля ветер дует в направлении белорусского Гомеля.
Как сообщила «Громадському» пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан, в Чернобыльской зоне, где десятый день тушат пожар, пошел дождь.
Но, по ее словам, прогнозировать, когда удастся побороть огонь, пока рано, поскольку спасатели постоянно выявляют новые очаги возгорания и дует сильный ветер.
Как сообщили ранее МВД, хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне находятся в безопасности.
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Во вторник утром, 14 апреля, ветер сменит направление и дым от пожаров в Чернобыльской зоне попадет в Киев.
Об этом говорится в сообщении Центра ядерной и радиационной безопасности.
По прогнозу, это произойдет примерно в 7:00 утра. Как видно на интерактивной карте центра, по состоянию на 13 апреля ветер дует в направлении белорусского Гомеля.
Как сообщила «Громадському» пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан, в Чернобыльской зоне, где десятый день тушат пожар, пошел дождь.
Но, по ее словам, прогнозировать, когда удастся побороть огонь, пока рано, поскольку спасатели постоянно выявляют новые очаги возгорания и дует сильный ветер.
Как сообщили ранее МВД, хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне находятся в безопасности.