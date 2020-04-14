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На железнодорожном вокзале в неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой рядом с наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
Отмечается, что 13 апреля патруль СММ в составе 4 сотрудников на двух авто находился возле железнодорожного вокзала в Ясиноватой (16 км на северо-восток от Донецка) для осуществления локального мониторинга соблюдения режима прекращения огня в целях содействия обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (15 км на север от Донецка).
«Несмотря на то, что были предоставлены гарантии безопасности относительно соблюдения локального режима прекращения огня, в 13:23 двое членов патруля миссии, которые стояли снаружи, услышали 9 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из стрелкового оружия примерно за 1-2 км на юг, а также свистящий звук, по их оценке, трех пуль, выпущенных из стрелкового оружия, или трех осколков боеприпасов на разном расстоянии над их головами», — уточняется в сообщении
Отмечается, что впоследствии со своей позиции наблюдатели заметили, как они попали в разные места на юг от них: в наружную стену здания вокзала (ориентировочно в 20-50 метров), в землю (примерно 50 метров) и в вагон (на расстоянии около 100 метров).
Наблюдатели переместились на 1 км на север от железнодорожного вокзала в Ясиноватой и продолжили осуществлять мониторинг соблюдения режима прекращения огня в целях содействия обеспечению функционирования ДФС.
Напомним, во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.
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На железнодорожном вокзале в неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой рядом с наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
Отмечается, что 13 апреля патруль СММ в составе 4 сотрудников на двух авто находился возле железнодорожного вокзала в Ясиноватой (16 км на северо-восток от Донецка) для осуществления локального мониторинга соблюдения режима прекращения огня в целях содействия обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (15 км на север от Донецка).
«Несмотря на то, что были предоставлены гарантии безопасности относительно соблюдения локального режима прекращения огня, в 13:23 двое членов патруля миссии, которые стояли снаружи, услышали 9 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из стрелкового оружия примерно за 1-2 км на юг, а также свистящий звук, по их оценке, трех пуль, выпущенных из стрелкового оружия, или трех осколков боеприпасов на разном расстоянии над их головами», — уточняется в сообщении
Отмечается, что впоследствии со своей позиции наблюдатели заметили, как они попали в разные места на юг от них: в наружную стену здания вокзала (ориентировочно в 20-50 метров), в землю (примерно 50 метров) и в вагон (на расстоянии около 100 метров).
Наблюдатели переместились на 1 км на север от железнодорожного вокзала в Ясиноватой и продолжили осуществлять мониторинг соблюдения режима прекращения огня в целях содействия обеспечению функционирования ДФС.
Напомним, во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.