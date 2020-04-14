В Николаевской области 13 апреля зарегистрировано 4 пожара сухой травы, мусора и камыша на общей площади более 7 гектаров.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

В пресс-службе отмечают, что возгорания были зафиксированы Березнеговатском, Доманевском, Березанском районах области и в городе Первомайске.

— Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и пожарной охраны Коблево обеспечено оперативное реагирование на все случаи и не допущено увеличение площади пожаров и распространения на жилой сектор. Уважаемые граждане Будьте осторожны, возгорания произошли в результате неосторожного обращения с огнем со стороны населения и умышленный поджог. Соблюдайте правила пожарной безопасности и отсутствии провоцируйте пожара в природных экосистемах, - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 7:00 14 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушить лесные пожары.

Отметим, что Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник резко повысила штрафы за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности.