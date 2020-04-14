По состоянию на 7:00 14 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушить лесные пожары.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

К тушению привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 227 сброса - 538 т воды).

— По состоянию на 7 часов 14 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник утром, 14 апреля, ветер сменит направление и дым от пожаров в Чернобыльской зоне попадет в Киев. Как сообщили ранее МВД, хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне находятся в безопасности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 14 апреля, он заслушает отчет главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о пожарах в Чернобыльской зоне.