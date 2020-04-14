На Николаевщине в течение суток 13 апреля спасатели семь раз выезжали тушить пожары на территории частных домовладений.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, на территориях Братского, Баштанского, Кривоозерского районов и Первомайска горели хозяйственные постройки. Всего в тушении пожаров привлекалось 5 единиц техники и 19 человек ГУ ГСЧС, экскаватор и трактора с бочками. От огня спасены четыре жилых дома, хозяйственная постройка и летняя кухня. Также спасатели в Новом Буге и Николаеве ликвидировали пожары в жилых домах.

Первый случай произошел 13 апреля вечером в Новом Буге. Пожарные 20 государственной пожарно-спасательной части двумя отделениями с помощью звена газодымозащитной службы ликвидировали горение на площади 15 кв м и спасли от уничтожения дом.

В 3:07 14 апреля загорелся жилой дом в Николаеве по улице Пограничной. Пожар ликвидирован в 05:00 на общей площади 150 кв м, спасателям удалось уберечь от уничтожения огнем соседний жилой дом.

Всего от ГСЧС работало 6 единиц техники и 24 человека.

Также, пожарные Вознесенщины двумя отделениями тушили пожар гаража, который загорелся из-за короткого замыкания электросети. Дополнительно на местах работали работники медицинской службы и сотрудникиполиции.

Напомним, в Николаевской области 13 апреля зарегистрировано 4 пожара сухой травы, мусора и камыша на общей площади более 7 гектаров.