Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ отметили, что Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов.

— По заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева, - отметили в пресс-службе.

Правоохранители выяснили, что Шайтанов, используя свое служебное положение, получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.

— К сожалению, человек получил генеральское звание после Революции достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее, - отметил глава СБУ Иван Баканов.

В СБУ утверждают, что Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдонимом «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова, сотрудника департамента контрразведывательных операций ФСБ.

— Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал проведение терактов в Украине. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 000 и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал людей среди бывших бойцов спецподразделений, - отметили в пресс-службе.

По данным СБУ, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о: обстоятельствах проведения отдельных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;

международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны;

сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ;

подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ. Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран Егорова с Шайтановым и другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурной аппарата сотрудника ФСБ РФ Егорова.

Решается вопрос об объявлении Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 111 (госизмена) и статьёй 258 (теракт) Уголовного кодекса и избрания меры пресечения.

Напомним, что в Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб.