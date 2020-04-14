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Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СБУ отметили, что Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов.
— По заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева, - отметили в пресс-службе.
Правоохранители выяснили, что Шайтанов, используя свое служебное положение, получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.
— К сожалению, человек получил генеральское звание после Революции достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее, - отметил глава СБУ Иван Баканов.
В СБУ утверждают, что Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдонимом «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова, сотрудника департамента контрразведывательных операций ФСБ.
— Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал проведение терактов в Украине. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 000 и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал людей среди бывших бойцов спецподразделений, - отметили в пресс-службе.
По данным СБУ, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:
Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран Егорова с Шайтановым и другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.
Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурной аппарата сотрудника ФСБ РФ Егорова.
Решается вопрос об объявлении Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 111 (госизмена) и статьёй 258 (теракт) Уголовного кодекса и избрания меры пресечения.
Напомним, что в Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб.
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Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СБУ отметили, что Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов.
— По заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева, - отметили в пресс-службе.
Правоохранители выяснили, что Шайтанов, используя свое служебное положение, получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров СБУ.
— К сожалению, человек получил генеральское звание после Революции достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее, - отметил глава СБУ Иван Баканов.
В СБУ утверждают, что Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдонимом «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова, сотрудника департамента контрразведывательных операций ФСБ.
— Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал проведение терактов в Украине. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 000 и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал людей среди бывших бойцов спецподразделений, - отметили в пресс-службе.
По данным СБУ, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:
Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран Егорова с Шайтановым и другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.
Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурной аппарата сотрудника ФСБ РФ Егорова.
Решается вопрос об объявлении Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 111 (госизмена) и статьёй 258 (теракт) Уголовного кодекса и избрания меры пресечения.
Напомним, что в Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб.