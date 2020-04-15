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Пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись.
Об этом заявила и.о. главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова в эфире телеканала Прямой, пишет LIGA.net.
— Что касается животного мира - мы каждый день делали авиаразведку. Мы видели лошадей Пржевальского, косуль. Животные чувствуют опасность, и они мигрировали туда, где есть лес, где нет возгорания. Сейчас горело примерно 10% зоны отчуждения, у животных есть, где спрятаться, — рассказала Екатерина Павлова.
В ответ на вопрос о мелких животных, Павлова сказала, что пожарные делали то, что в их силах, и упомянула о случае, когда удалось спасти двух бельчат – их передали в приют.
Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.
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Пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись.
Об этом заявила и.о. главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова в эфире телеканала Прямой, пишет LIGA.net.
— Что касается животного мира - мы каждый день делали авиаразведку. Мы видели лошадей Пржевальского, косуль. Животные чувствуют опасность, и они мигрировали туда, где есть лес, где нет возгорания. Сейчас горело примерно 10% зоны отчуждения, у животных есть, где спрятаться, — рассказала Екатерина Павлова.
В ответ на вопрос о мелких животных, Павлова сказала, что пожарные делали то, что в их силах, и упомянула о случае, когда удалось спасти двух бельчат – их передали в приют.
Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.