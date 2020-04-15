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Вчера, 14 апреля, в Вознесенске в пожаре, который возник из-за неосторожности при курении погибли двое мужчин.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, 14 апреля в 17:06 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Заречная в Вознесенске. На место направлены два отделения 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— По прибытию выяснилось, что в помещении могут находиться люди. Во время разведки пожарные обнаружили тела двух мужчин 1955 и 1961 г.р. В 17:12 пожар локализован и в 17:15 ликвидирован на площади 3 кв., Ее причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в Николаевской области 13 апреля зарегистрировано 4 пожара сухой травы, мусора и камыша на общей площади более 7 гектаров.
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Вчера, 14 апреля, в Вознесенске в пожаре, который возник из-за неосторожности при курении погибли двое мужчин.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, 14 апреля в 17:06 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Заречная в Вознесенске. На место направлены два отделения 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— По прибытию выяснилось, что в помещении могут находиться люди. Во время разведки пожарные обнаружили тела двух мужчин 1955 и 1961 г.р. В 17:12 пожар локализован и в 17:15 ликвидирован на площади 3 кв., Ее причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в Николаевской области 13 апреля зарегистрировано 4 пожара сухой травы, мусора и камыша на общей площади более 7 гектаров.