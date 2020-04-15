В Первомайске полицейские разыскивают автомобиль Toyota RAV-4, который в ночь на 14 апреля угнали возле подъезда многоэтажки по улице Днепровская 1.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

— В Первомайский отдел полиции обратилась 34-летняя местная жительница и сообщила о том, что ночью от подъезда многоэтажного дома № 1 по улице Днепровская в Первомайске, похищено ее автомобиль Toyota RAV-4 красного цвета номерной знак ВЕ 3561 СВ. На задних дверцах машины стекло тонированное в темный цвет, а с левой стороны есть наклейка «Спаси Господи». Следователями Первомайского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 3 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», - сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают местонахождение похищенного автомобиля и причастных к преступлению лиц и просят свидетелей преступления и людей у которых есть информация, которая может стать полезной в расследовании, обращаться в Первомайский отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, (068) 314-29-49, 102, (063) -282-5329.