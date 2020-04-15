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У внефракционного народного депутата Вадима Новинского первый тест подтвердил инфицирование коронавирусом.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Нардеп отметил, что чувствует себя нормально, температура тела не повышена.
— После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением, - написал Вадим Новинский.
Он добавил, что намерен соблюдать режим самоизоляции до повторного тестирования, а все, с кем нардеп контактировал, пройдут тестирование.
— Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование, - написал Вадим Новинский.
Стоит отметить, что Вадим Новинский является владельцем завода «Смарт Мэритайм Груп – Николаевская верфь» (ЧСЗ - Черноморский судостроительный завод).
Напомним, что в городе Николаеве по состоянию на 09:00 15 апреля зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.
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У внефракционного народного депутата Вадима Новинского первый тест подтвердил инфицирование коронавирусом.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Нардеп отметил, что чувствует себя нормально, температура тела не повышена.
— После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением, - написал Вадим Новинский.
Он добавил, что намерен соблюдать режим самоизоляции до повторного тестирования, а все, с кем нардеп контактировал, пройдут тестирование.
— Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование, - написал Вадим Новинский.
Стоит отметить, что Вадим Новинский является владельцем завода «Смарт Мэритайм Груп – Николаевская верфь» (ЧСЗ - Черноморский судостроительный завод).
Напомним, что в городе Николаеве по состоянию на 09:00 15 апреля зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.