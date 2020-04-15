У внефракционного народного депутата Вадима Новинского первый тест подтвердил инфицирование коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что чувствует себя нормально, температура тела не повышена.

— После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением, - написал Вадим Новинский.

Он добавил, что намерен соблюдать режим самоизоляции до повторного тестирования, а все, с кем нардеп контактировал, пройдут тестирование.

— Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование, - написал Вадим Новинский.

Стоит отметить, что Вадим Новинский является владельцем завода «Смарт Мэритайм Груп – Николаевская верфь» (ЧСЗ - Черноморский судостроительный завод).

Напомним, что в городе Николаеве по состоянию на 09:00 15 апреля зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.