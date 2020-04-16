Бывшему врачу-трансфузиологу Национальной детской специализированной больницы «Охмадит» сообщили о подозрении в присвоении лекарственных средств на сумму около 970 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Согласно материалам следствия, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, обратил в свою пользу 141 порций трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови. Полученными таким образом лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению», — указывается в сообщении.

Действия врача были квалифицированы по ч. 1, 3 ст. 191 (присвоение лицом чужого имущества, которое было ему доверено) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, на Николаевщине главному инженеру государственного сельскохозяйственного предприятия сообщили о подозрении в присвоении 100 тонн подсолнечника.