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Бывшему врачу-трансфузиологу Национальной детской специализированной больницы «Охмадит» сообщили о подозрении в присвоении лекарственных средств на сумму около 970 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
«Согласно материалам следствия, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, обратил в свою пользу 141 порций трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови. Полученными таким образом лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению», — указывается в сообщении.
Действия врача были квалифицированы по ч. 1, 3 ст. 191 (присвоение лицом чужого имущества, которое было ему доверено) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, на Николаевщине главному инженеру государственного сельскохозяйственного предприятия сообщили о подозрении в присвоении 100 тонн подсолнечника.
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Бывшему врачу-трансфузиологу Национальной детской специализированной больницы «Охмадит» сообщили о подозрении в присвоении лекарственных средств на сумму около 970 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
«Согласно материалам следствия, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, обратил в свою пользу 141 порций трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови. Полученными таким образом лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению», — указывается в сообщении.
Действия врача были квалифицированы по ч. 1, 3 ст. 191 (присвоение лицом чужого имущества, которое было ему доверено) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, на Николаевщине главному инженеру государственного сельскохозяйственного предприятия сообщили о подозрении в присвоении 100 тонн подсолнечника.