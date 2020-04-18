В Овручском районе Житомирской области продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Всего на ликвидацию последствий лесных пожаров привлечено 97 единиц техники и 607 человек, из них от ГСЧС- 21 единица техники и 83 спасатели.

Также для локализации пожаров применяли методы пуска встречного огня (отжиг), опахивание и проливания ячеек.

Кроме того, привлечено пожарный поезд со станции Коростень Юго-Западной железной дороги, который осуществлял противопожарную защиту железнодорожного пути и проводил заправку пожарных автомобилей водой.

В связи с осложнением доступа личного состава к отдельным очагам пожара привлечено противопожарную авиацию, в том числе 3 самолета АН-32. Ими в сутки совершено 6 сбросов воды.

Также для оказания помощи на место происшествия направили тяжелую инженерную технику (БАТ) Вооруженных сил Украины для создания защитных разделительных полос.

— Благодаря принятым мерам от пожара были спасены с. Выступовичи, частично с. Личманы (где проживают самоселы) и с. Острова. В с. Колесники удалось спасти пост отдельной роты полиции по охране зоны отчуждения, – добавили в ведомстве.

В ГСЧС отмечают, что сейчас ситуация с лесным пожаром остается контролируемой, тушение продолжается в круглосуточном режиме.

Как сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, для борьбы с пожаром в Овручском районе направлена дополнительная техника из других районов, поскольку огонь охватил несколько сел, у людей сгорели дома, а сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем. Так, всех жителей сгоревших сел эвакуировали и переселили в соседние села, в частности в село Гладковичи.

Все возгорания возникли 16 апреля. Огненную стихию усиливает сильный порывистый ветер. Поэтому огонь распространяется с большой скоростью и за считанные секунды охватывает значительные территории.

Напомним, что по состоянию на 7:00 18 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор тлеет травяной настил и древесина в пройденных огнем ячейках.