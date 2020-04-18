По состоянию на 7:00 18 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор тлеет травяной настил и древесина в пройденных огнем ячейках.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Тление наблюдается на территории четырех лесничеств.

— По состоянию на утро 18 апреля в зоне отчуждения тушат пожар на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе 3 вертолета.

Напомним, сегодня, 16 апреля, полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.

До этого 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

Отметим, что пожар в зоне отчуждения спасателям удалось погасить спустя 10 дней, пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Состоянием на 7:00 в четверг, 16 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения открытого огня не наблюдается.