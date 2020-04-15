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Правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
Кабмин выделит из резервного фонда дополнительные 100 миллионов гривен для ГСЧС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, Государственному агентству по управлению зоной отчуждения правительство направляет 34,8 миллиона гривен, а Государственному агентству лесных ресурсов — 10,1 миллионов гривен.
Ранее стало известно, что пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись.
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Правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
Кабмин выделит из резервного фонда дополнительные 100 миллионов гривен для ГСЧС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, Государственному агентству по управлению зоной отчуждения правительство направляет 34,8 миллиона гривен, а Государственному агентству лесных ресурсов — 10,1 миллионов гривен.
Ранее стало известно, что пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись.