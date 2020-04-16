Состоянием на 7:00 в четверг, 16 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения открытого огня не наблюдается.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным происшествиям.

Спасатели помогают Госагентству Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) тушить тлеющие пни и древесину, которые остались после ликвидации огня. Работа продолжается на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

— Для участия в ликвидации последствий пожара привлечено 530 спасателей и 103 спецмашин, в том числе 2 вертолета ГСЧС, - сказано в сообщении.

Отметим, что пожар в зоне отчуждения спасателям удалось погасить спустя 10 дней, пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.