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Полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.
Об этом соощает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Поджигателем оказался 37-летний житель села Старые Соколы.
«По вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве «Северная Пуща», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывоз за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше — в зоне отчуждения, где произошел масштабный пожар.
Злоумышленнику грозит уплата штрафа в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен или 6 месяцев ареста, или 3 года ограничения или лишения свободы.
Отметим, что пожар в зоне отчуждения спасателям удалось погасить спустя 10 дней, пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
Состоянием на 7:00 в четверг, 16 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения открытого огня не наблюдается.
До этого 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).
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Полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.
Об этом соощает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Поджигателем оказался 37-летний житель села Старые Соколы.
«По вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве «Северная Пуща», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывоз за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше — в зоне отчуждения, где произошел масштабный пожар.
Злоумышленнику грозит уплата штрафа в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен или 6 месяцев ареста, или 3 года ограничения или лишения свободы.
Отметим, что пожар в зоне отчуждения спасателям удалось погасить спустя 10 дней, пожар вблизи ЧАЭС затронул около 10% зоны отчуждения, крупным животным удалось спастись. Правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
Состоянием на 7:00 в четверг, 16 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения открытого огня не наблюдается.
До этого 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).