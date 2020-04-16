Полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.

Об этом соощает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Поджигателем оказался 37-летний житель села Старые Соколы.

«По вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве «Северная Пуща», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывоз за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше — в зоне отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Злоумышленнику грозит уплата штрафа в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен или 6 месяцев ареста, или 3 года ограничения или лишения свободы.

До этого 27-летнему ранее судимому жителю села Раговка вручили подозрение о совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира).