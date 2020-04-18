Огонь от лесных пожаров в Житомирской области уничтожил 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах. Всего пожар уничтожил около 4000 га леса.

Об этом сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

— На территории шести лесничеств Овручского района продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля. Вследствие распространения огня среди лесных массивов уничтожено и повреждено 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший ущерб нанесен селам Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы, - сообщил Виталий Бунечко.

В связи с распространением огня эвакуировали около 50 человек. Их переселили в соседние села.

— Потерпевшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем, - отметил глава ОГА.

Ранее, в ГСЧС сообщили, по состоянию на утро 18 апреля в Овручском районе Житомирской области продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля.