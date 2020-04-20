|Скорость ветра:
|5.1 м/с
|Восход солнца:
|05:54
|Заход солнца:
|19:47
|Температура завтра:
|+13 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:53
|Заход солнца:
|20:01
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.4 грн
|EUR
|29 грн
|29.77 грн
В Украине за сутки зафиксирован 261 новый случай коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Всего в стране уже зафиксировано 5710 случаев COVID-19. Из них 151 случай летальный, 359 пациентов выздоровели.
По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр общественного здоровья Украины поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17 тысяч 822 сообщения о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Напомним, что по состоянию на 19 апреля в Николаевской области зарегистрировано 37 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Два новых случая выявлены в Вознесенском районе.
|
Підтримка родин героїв АТО/ООСИлья Шполянский
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
В Украине за сутки зафиксирован 261 новый случай коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Всего в стране уже зафиксировано 5710 случаев COVID-19. Из них 151 случай летальный, 359 пациентов выздоровели.
По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр общественного здоровья Украины поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17 тысяч 822 сообщения о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Напомним, что по состоянию на 19 апреля в Николаевской области зарегистрировано 37 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Два новых случая выявлены в Вознесенском районе.