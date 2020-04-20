В Украине за сутки зафиксирован 261 новый случай коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего в стране уже зафиксировано 5710 случаев COVID-19. Из них 151 случай летальный, 359 пациентов выздоровели.

По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр общественного здоровья Украины поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17 тысяч 822 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 158 случаев;

Днепропетровская область - 118 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 226 случаев;

Закарпатская область - 196 случаев;

Запорожская область - 134 случая;

Ивано-Франковская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 246 случаев;

Киев - 850 случаев;

Киевская область - 333 случая;

Львовская область - 253 случая;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 137 случаев;

Полтавская область - 63 случая;

Ровенская область - 312 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 414 случаев;

Харьковская область - 73 случая;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 906 случаев;

Черкасская область - 165 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

Напомним, что по состоянию на 19 апреля в Николаевской области зарегистрировано 37 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Два новых случая выявлены в Вознесенском районе.