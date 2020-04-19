По состоянию на 10:00 19 апреля в Николаевской области зарегистрировано 37 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Два новых случая выявлены в Вознесенском районе.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев 26 человек — это жители Вознесенска и Вознесенского района, 5 человек — жители Николаева, 4 человека с Доманевского района и по одному человеку — в Южноукраинске и Арбузинском районе.

«За минувшие сутки за медицинской помощью обратились 6 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 1 человек госпитализирован в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», пяти лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции», — говорится в сообщении.

Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрировано/выявлено 233 человека с подозрением на заболевание COVID-19, из них у 37 заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализировано за весь период 112 пациентов, 121 — назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

В вирусологической лаборатории проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) от 907 человек.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

Как известно, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.

В частности, Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности. Помимо этого, он рассказал, до его приезда, ночью, в вирусологической лаборатории были тайно отобраны образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области – они показали негативный результат.

Однако, после визита Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области имело место быть нарушение алгоритмов проведения тестирования на коронавирус.

Спустя несколько дней, 11 апреля на Николаевщине было зафиксировано два первых случая заболевания коронавирусом. Уже 12 апреля количество инфицированных в области составило 5 человек, а 14 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области выросло до 14 человек. 15 апреля количество инфицированных в области составило 22 человека. При этом был зафиксирован первый случай коронавируса в Николаеве — инфицированной оказалась 6-летняя девочка. По состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай COVID-19, из которых 4 случая зафиксировано в Николаеве: 2 инфицированных — 6-летняя девочка и ее дедушка, 1 — медсестра одной из городских больниц, 1 — 24-летняя девушка с пневмонией средней тяжести, которая проходит лечение на дому.

Кроме того, 17 апреля мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаевской области подтвердили еще два случая заболевания инфекцией. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33. 18 апреля было подтверждено еще два случая заболевания коронавирусом.