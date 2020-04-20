По состоянию на 10.00 20 апреля в Николаевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев 26 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 5 человек - жители Николаева, 8 человек из Домановского района и по одному человеку - в Южноукраинске и Арбузинском районе.

В течение суток за медицинской помощью обратились 7 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 2 человека были госпитализированы в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 1 - в другой инфекционный стационар, 4 людям назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Всего с начала 2020 году в Николаевской области зарегистрировано или выявлено 240 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них у 41 человека заболевания подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализировано за весь период 115 пациентов, 125 людям назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксирован 261 новый случай коронавирусной болезни.