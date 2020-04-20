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Глава Ровенской областной государственной администрации заявил, что в области у четверых пациентов повторно обнаружен коронавирус.
Об этом сообщают Буквы.
— У четырех пациентов, которые готовились к выписке, вирус, к сожалению, подтвержден повторно, – написал Виталий Коваль.
Уточняется, что в целом в области подтверждено уже 319 случаев коронавируса COVID-19. Из них за последние сутки – 5 подтвержденных случаев.
Помимо того, еще 60 проб на коронавирус в данный момент находятся в областном лабораторном центре на проверке.
Напомним, что по состоянию на 10.00 20 апреля в Николаевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19.
Глава Ровенской областной государственной администрации заявил, что в области у четверых пациентов повторно обнаружен коронавирус.
Об этом сообщают Буквы.
— У четырех пациентов, которые готовились к выписке, вирус, к сожалению, подтвержден повторно, – написал Виталий Коваль.
Уточняется, что в целом в области подтверждено уже 319 случаев коронавируса COVID-19. Из них за последние сутки – 5 подтвержденных случаев.
Помимо того, еще 60 проб на коронавирус в данный момент находятся в областном лабораторном центре на проверке.
Напомним, что по состоянию на 10.00 20 апреля в Николаевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19.