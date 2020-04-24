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В Одессе в ночь на 24 апреля произошел сильный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ (МП).
Как сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области, сообщение о пожаре спасатели получили в 00:40.
К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей горела деревянная постройка на территории монастыря. Огнем было охвачено площадь в 480 кв. метров.
Спустя три часа пожар удалось потушить. На месте работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.
— Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сказано в сообщении.
В то же время по информации местного издания Odessa.online, перед самим пожаром возле монастыря прогремел взрыв, а очевидцы видели убегающего с места происшествия мужчину.
В Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар. Кроме того, по данным СМИ, пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.
Напомним, что на южной окраине Одессы вечером в воскресенье произошел пожар на территории Свято-Иверского мужского монастыря УПЦ МП, который расположен на проспекте Небесной Сотни.
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В Одессе в ночь на 24 апреля произошел сильный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ (МП).
Как сообщила пресс-служба ГСЧС Одесской области, сообщение о пожаре спасатели получили в 00:40.
К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей горела деревянная постройка на территории монастыря. Огнем было охвачено площадь в 480 кв. метров.
Спустя три часа пожар удалось потушить. На месте работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.
— Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сказано в сообщении.
В то же время по информации местного издания Odessa.online, перед самим пожаром возле монастыря прогремел взрыв, а очевидцы видели убегающего с места происшествия мужчину.
В Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар. Кроме того, по данным СМИ, пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.
Напомним, что на южной окраине Одессы вечером в воскресенье произошел пожар на территории Свято-Иверского мужского монастыря УПЦ МП, который расположен на проспекте Небесной Сотни.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов