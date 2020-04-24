В России за сутки зафиксировали 5849 новых случаев COVID-19. Общее количество больных - 68 тысяч 622 человека.

Об этом сообщает УНН.

— За последние сутки в России подтверждены 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 677 человек. Всего в стране зарегистрировано 68 622 больных в 85 регионах, а число пациентов, которые выздоровели увеличилась до 5568 человек, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки от COVID-19 умерло 60 человек. Общее количество умерших - 615 человек.

Сообщается, что наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Москве - 2957, на втором месте - Московская область - 611 зараженных, а на третьем - Санкт-Петербург с 253 больными.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали 477 новых случаев заболевания коронавирусом, всего зафиксировано 7 тысяч 647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.