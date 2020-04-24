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Ни один критический объект Зоны отчуждения не пострадал во время пожаров, которые продолжаются с 4 апреля.
Об этом во время онлайн-брифинга сказал председатель Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Сергей Калашник, сообщает Укринформ.
— Пожар наложился на карантин, который есть во всей стране. Еще до пожаров предприятия в Зоне отчуждения работали в режиме карантинных мер, согласно распоряжению правительства. В настоящее время предприятия, занимающиеся обслуживанием критической инфраструктуры, были на условиях вынужденного простоя, кроме персонала, который обеспечивал дежурные функции и функции аварийных бригад. Когда начались пожары, люди были в том минимальном количестве, которое необходимо для обслуживания критической инфраструктуры, — акцентировал Сергей Калашник.
Он отметил, что огонь не приблизился к объектам критической инфаструктура, ни один из них не пострадал.
— Было несколько отключений объектов электропередач. Но у нас есть несколько линий, которые дублируют друг друга, система отработала, потребление электроэнергии объектами критической инфраструктуры - неконтролируемых действий в этом плане не произошло, — добавил Сергей Калашник.
Директор ГСП «Экоцентр» Сергей Киреев отметил, что информация о мощности радиационного фона обновляется каждый час.
— Превышение установленных контрольных уровней не было зафиксировано, — отметил Сергей Киреев.
Как сообщалось, в Чернобыльской зоне состоянием на утро 24 апреля продолжалось тушение последствий возгораний на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.
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Ни один критический объект Зоны отчуждения не пострадал во время пожаров, которые продолжаются с 4 апреля.
Об этом во время онлайн-брифинга сказал председатель Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Сергей Калашник, сообщает Укринформ.
— Пожар наложился на карантин, который есть во всей стране. Еще до пожаров предприятия в Зоне отчуждения работали в режиме карантинных мер, согласно распоряжению правительства. В настоящее время предприятия, занимающиеся обслуживанием критической инфраструктуры, были на условиях вынужденного простоя, кроме персонала, который обеспечивал дежурные функции и функции аварийных бригад. Когда начались пожары, люди были в том минимальном количестве, которое необходимо для обслуживания критической инфраструктуры, — акцентировал Сергей Калашник.
Он отметил, что огонь не приблизился к объектам критической инфаструктура, ни один из них не пострадал.
— Было несколько отключений объектов электропередач. Но у нас есть несколько линий, которые дублируют друг друга, система отработала, потребление электроэнергии объектами критической инфраструктуры - неконтролируемых действий в этом плане не произошло, — добавил Сергей Калашник.
Директор ГСП «Экоцентр» Сергей Киреев отметил, что информация о мощности радиационного фона обновляется каждый час.
— Превышение установленных контрольных уровней не было зафиксировано, — отметил Сергей Киреев.
Как сообщалось, в Чернобыльской зоне состоянием на утро 24 апреля продолжалось тушение последствий возгораний на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов