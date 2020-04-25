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Жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля, несколько подземных толчков.
Об этом передает Думская.
Это произошло примерно в 1:00. По данным сейсмологических ресурсов, в это время было зафиксировано землетрясение в Румынии. Подземные толчки, магнитуда которых составляла 4.72, 4.9 и 5.3, возникли в зоне горного хребта Вранча.
Именно отголоски этих колебаний дошли до Одесской области.
Как сообщалось, недавнее сильное землетрясение нанесло столице Хорватии – городу Загреб – материальный ущерб на общую сумму в 42 миллиарда кун — около €5,5 миллиардов.
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Жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля, несколько подземных толчков.
Об этом передает Думская.
Это произошло примерно в 1:00. По данным сейсмологических ресурсов, в это время было зафиксировано землетрясение в Румынии. Подземные толчки, магнитуда которых составляла 4.72, 4.9 и 5.3, возникли в зоне горного хребта Вранча.
Именно отголоски этих колебаний дошли до Одесской области.
Как сообщалось, недавнее сильное землетрясение нанесло столице Хорватии – городу Загреб – материальный ущерб на общую сумму в 42 миллиарда кун — около €5,5 миллиардов.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов