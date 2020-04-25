Жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля, несколько подземных толчков.

Об этом передает Думская.

Это произошло примерно в 1:00. По данным сейсмологических ресурсов, в это время было зафиксировано землетрясение в Румынии. Подземные толчки, магнитуда которых составляла 4.72, 4.9 и 5.3, возникли в зоне горного хребта Вранча.

Именно отголоски этих колебаний дошли до Одесской области.

Как сообщалось, недавнее сильное землетрясение нанесло столице Хорватии – городу Загреб – материальный ущерб на общую сумму в 42 миллиарда кун — около €5,5 миллиардов.