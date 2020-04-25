В общежитии в одном из микрорайонов Запорожья обнаружили 11 больных коронавирусом.

Об этом сообщают в пресс-службе Запорожского горсовета.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк дал задание экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по поводу обнаружения очага заражения людей коронавирусом

— Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса — 37 жителей дома заболели, двое умерли.