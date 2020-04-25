В Тернополе мужчина, который находился на обсервации в городской больнице №3 покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook

Отмечается, что 14 апреля мужчина вернулся из Польши. В течение двух последних лет он почти все время жил за границей. 20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу №3. Симптомов коронавируса у мужчины не было, три раза в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие. Мужчине было 39 лет, он был женат, воспитывал 4 детей.

— Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон. Вечером, 24 апреля, мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие, - сказано в сообщении.

Напомним, Управление по вопросам гражданской защиты Николаевской облгосадминистрации заключила договор с ГП «Зоря»-«Машпроект» на обсервацию 110 человек для борьбы с распространением коронавируса за 930 тысяч гривен.