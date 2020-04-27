Вчера, 26 апреля, вечером в Соломенском районе Киева патрульные остановили автомобиль «Мерседес», который двигался без включенных фар. Выяснилось, что за рулем была депутат Киевского городского совета, а на пассажирском сиденье - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находился в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест драгера, однако женщина отказалась. При этом пассажир начал агрессивно себя вести, не реагировал на замечания полицейского и ударил работника полиции.

— В результате на водителя составили административный протокол по статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а пассажира задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили его в изолятор временного содержания. По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сказано в сообщении.

Как выяснилось позже, злоумышленник оказался Владимир Слончак, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Сегодня, 27 апреля, в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уволил своего заместителя Владимира Слончака, пишет Новое Время.

— Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончак. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет , - подчеркнул Кличко.

Также мэр столицы извинился за поведение Слончак и подчеркнул, что чиновник должен отвечать за свои поступки перед законом.

— Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такую недостойную поведение заместителя главы ... И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины , - отметил он.

Напомним, в Южноукраинске мужчина, который ездил по городу пьяный, сопротивлялся задержанию полицейским: ударил, порвал форму и повредил камеру патрульного.