Оперативники СБУ сообщают о факте незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом.

Также ФСБ пыталась завербовать украинца для получения информация по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы.

После «выбивания» и «видеофиксации» признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту «Каланчак».

Ранее контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты вербовки представителями ФСБ России трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».