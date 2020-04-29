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В Кировоградской области в результате конфликта получил огнестрельное ранение житель Николаевской области.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, в полицию поступило сообщение о том, что в районную больницу доставили жителя Николаевской области с телесными повреждениями в виде непроникающих огнестрельных ранений.
— Во время проведения розыскных мероприятий правоохранители установили, что в одном из сел Благовещенского района между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате местный житель выстрелил в сторону оппонента из оружия, переделанного для отстрела резиновых пуль, и нанес потерпевшему телесные повреждения, - рассказал начальник Благовещенского отделения полиции Руслан Пустовойт.
Начато расследование в рамках уголовного производства, по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкцией статьи предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее, в поселке городского типа Константиновка Николаевской области в ходе ссоры мужчина выстрелил в своего оппонента.
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В Кировоградской области в результате конфликта получил огнестрельное ранение житель Николаевской области.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, в полицию поступило сообщение о том, что в районную больницу доставили жителя Николаевской области с телесными повреждениями в виде непроникающих огнестрельных ранений.
— Во время проведения розыскных мероприятий правоохранители установили, что в одном из сел Благовещенского района между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате местный житель выстрелил в сторону оппонента из оружия, переделанного для отстрела резиновых пуль, и нанес потерпевшему телесные повреждения, - рассказал начальник Благовещенского отделения полиции Руслан Пустовойт.
Начато расследование в рамках уголовного производства, по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкцией статьи предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее, в поселке городского типа Константиновка Николаевской области в ходе ссоры мужчина выстрелил в своего оппонента.