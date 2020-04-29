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По состоянию на 10 утра 29 апреля в Николаевской области выявлено 4 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 120 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 32.
Из всех 120 подтвержденных случаев по месту жительства:
За сутки от COVID-19 никто не выздоровел; выздоровели всего - 5 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и 2 человека с Первомайской районной больницы).
Умерло всего от последствий COVID-19 - 2 человека.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 29 апреля на стационарном лечении находится 13 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
- в КНП «Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней» - 11 человек, из них 8 больных и 3 с подозрением;
- в других инфекционных стационарах (роддом №1 Николаева) - 2 человека, из них 1 больная и 1 с подозрением.
Всего обследовано методом ПЦР - 2029 человек, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 12; больных пневмонией - 10; контактных лиц - 98.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 17 человек с подозрением на COVID-19, из них: госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 3; госпитализированы в другие инфекционные стационары - 3 (Южноукраинска городская многопрофильная больница), назначено амбулаторное лечение - 11.
Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 412; Госпитализировано за весь период - 161 человек; Предназначенное амбулаторное лечение для 251 человека.
Напомним, что в Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.
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По состоянию на 10 утра 29 апреля в Николаевской области выявлено 4 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 120 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 32.
Из всех 120 подтвержденных случаев по месту жительства:
За сутки от COVID-19 никто не выздоровел; выздоровели всего - 5 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и 2 человека с Первомайской районной больницы).
Умерло всего от последствий COVID-19 - 2 человека.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 29 апреля на стационарном лечении находится 13 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
- в КНП «Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней» - 11 человек, из них 8 больных и 3 с подозрением;
- в других инфекционных стационарах (роддом №1 Николаева) - 2 человека, из них 1 больная и 1 с подозрением.
Всего обследовано методом ПЦР - 2029 человек, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 12; больных пневмонией - 10; контактных лиц - 98.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 17 человек с подозрением на COVID-19, из них: госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 3; госпитализированы в другие инфекционные стационары - 3 (Южноукраинска городская многопрофильная больница), назначено амбулаторное лечение - 11.
Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 412; Госпитализировано за весь период - 161 человек; Предназначенное амбулаторное лечение для 251 человека.
Напомним, что в Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.