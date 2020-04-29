Под здание Кабмина сегодня, 29 апреля, вышли на протест малые предприниматели, они требуют ослабить карантинные ограничения и дать работать малому бизнесу, акция началась в 9:00, под зданием находится несколько сотен протестующих.

По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие требуют обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и т.д.

Протестующие на автомобилях перекрывали движение по улице Грушевского, но на данный момент митингующие забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда. Возле Кабинета министров дежурит несколько нарядов Национальной гвардии, а также Полиция диалога.

Как известно, сегодня 29 апреля, Кабинет Министров Украины на заседании рассмотрит вопрос касательно открытия рынков.