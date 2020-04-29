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В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в похищении ребенка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Мужчина целенаправленно приехал в одно из отдаленных от областного центра сел, заманил в машину семилетнюю девочку, которую увидел на улице, и начал уезжать. К счастью, напуганный ребенок сумел убежать.
— О событии, которое произошло среди бела дня в полицию сообщили родители девочки. Согласно предоставленным очевидцами приметам, злоумышленник передвигался на черном Mercedes. Однако когда через несколько часов правоохранители остановили разыскиваемую машину, она оказалась белой. 39-летний одессит признался, что перекрасил автомобиль в черный цвет обычной канцелярской краской. Увидев на сельской улице ребенка, поинтересовался, где находится магазин. Девочка отказалась показывать магазин, сказав, что родители не позволяют ей общаться с незнакомцами, и тогда мужчина предложил посмотреть разложенные в его машине игрушки. Девочка потеряла бдительность, похититель закрыл ее в салоне и начал уезжать. Далеко увезти девочку злоумышленнику не удалось - она вырвалась и убежала. После неудачной попытки подозреваемый некоторое время катался по окрестным селам в поисках возможности смыть краску с автомобиля. В конце концов он оказался на территории Николаевской области, где вернул машине ее первоначальный вид, и поехал в направлении Одессы, - сказано в сообщении.
Полицейские остановили мужчину у села Первомайское. Во время осмотра автоомбиля полицейские изъяли вещественные доказательства. Кроме того, у самого подозреваемого правоохранители изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружили фото и видео порнографического содержания с участием детей.
— Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, с ним проводятся неотложные следственные действия. Причину своего поступка мужчина не объясняет. По данному факту начато производство по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем, в тот же день в Березовское отделение полиции с аналогичным заявлением обратились родители еще одной малолетней девочки. Сейчас причастность мужчины к этому правонарушения проверяется, - сообщили в полиции.
Напомгим, в июне 2019 года в Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко спустя почти неделю девочку нашли мертвой.
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В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в похищении ребенка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Мужчина целенаправленно приехал в одно из отдаленных от областного центра сел, заманил в машину семилетнюю девочку, которую увидел на улице, и начал уезжать. К счастью, напуганный ребенок сумел убежать.
— О событии, которое произошло среди бела дня в полицию сообщили родители девочки. Согласно предоставленным очевидцами приметам, злоумышленник передвигался на черном Mercedes. Однако когда через несколько часов правоохранители остановили разыскиваемую машину, она оказалась белой. 39-летний одессит признался, что перекрасил автомобиль в черный цвет обычной канцелярской краской. Увидев на сельской улице ребенка, поинтересовался, где находится магазин. Девочка отказалась показывать магазин, сказав, что родители не позволяют ей общаться с незнакомцами, и тогда мужчина предложил посмотреть разложенные в его машине игрушки. Девочка потеряла бдительность, похититель закрыл ее в салоне и начал уезжать. Далеко увезти девочку злоумышленнику не удалось - она вырвалась и убежала. После неудачной попытки подозреваемый некоторое время катался по окрестным селам в поисках возможности смыть краску с автомобиля. В конце концов он оказался на территории Николаевской области, где вернул машине ее первоначальный вид, и поехал в направлении Одессы, - сказано в сообщении.
Полицейские остановили мужчину у села Первомайское. Во время осмотра автоомбиля полицейские изъяли вещественные доказательства. Кроме того, у самого подозреваемого правоохранители изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружили фото и видео порнографического содержания с участием детей.
— Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, с ним проводятся неотложные следственные действия. Причину своего поступка мужчина не объясняет. По данному факту начато производство по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем, в тот же день в Березовское отделение полиции с аналогичным заявлением обратились родители еще одной малолетней девочки. Сейчас причастность мужчины к этому правонарушения проверяется, - сообщили в полиции.
Напомгим, в июне 2019 года в Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко спустя почти неделю девочку нашли мертвой.