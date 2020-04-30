В городе Инчхон, Южная Корея, 29 апреля произошел масштабный пожар на строительной площадке состав, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек, еще 10 получили травмы.

Об этом сообщает Yonhap.

Возгорание случилось около 13:30 по местному времени на стройплощадке. На тот момент там находились около 78 человек, место пребывания большинства из которых до сих пор неизвестно.

По предварительной версии, пожар был вызван взрывом газа при проведении строительных работ. Свидетели заявляли, что слышали взрывы, как минимум 10 раз.

На складе не было оборудования для пожаротушения.

Полиция и пожарные проводят расследование для установления точной причины аварии.

Напомним, в ноябре прошлого года из-за взрыва в киевском общежитии погибли два человека.